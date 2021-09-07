راغب علامة عن القادة اللبنانيين: “كذابين وعم يضحكوا علينا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وصف النجم اللبناني راغب علامة السياسيين اللبنانيين بالـ ”كذابين“، معتبراً أنهم يتلاعبون بالشعب.

وغرد راغب عبر صفحته الرسمية في موقع “تويتر” قائلًا: ”بموضوع تشكيل الحكومة انا شخصيًا بقول انهم كلهم كذابين!”.

وأضاف: “عم يضحكوا علينا ويستفيدوا من فرق سعر الدولار بين في حكومة أو ما في حكومة! انشالله بكون غلطان! لكن عندي كل الثقة ان موضوع تشكيلها ينتظر قرار دولي وليس محلي“.

الجدير ذكره أن راغب علامة كان قد أطلق قبل مدة أغنيته الجديدة “فوراً غرام” وهي من كلمات تراث نمير وألحان علي سالم وحققت الأغنية نجاحاً وانتشاراً كبيرين وأرقام مشاهدة عالية على موقع التواصل الاجتماعي “يوتيوب”.