محمد قيس يكشف حكاية “رائد”: “صعبة بس حلوة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بدأت قناة “تلفزيون الجديد” بث البرومو التشويقي الرسمي لمسلسل “حكايتي” بطولة الإعلامي اللبناني محمد قيس والفنانة ماريتا الحلاني استعدادًا لانطلاق عرضه خلال الأيام المقبلة.

وكشف محمد قيس عبر صفحته الرسمية في موقع “إنستغرام” عن صور لشخصية “رائد” التي يجسدها في العمل. وعن مشاركته في بطولة مسلسل “حكايتي” قال “قيس” بتعليقه على الصور: “رائد.. حكايتي صعبة بس حلوة يا رب تعجبكم قريبا”.

مسلسل “حكايتي”، مؤلف من 60 حلقة كتابة فيفيان انطونيوس واخراج جورج روكز، وهو من إنتاج “مروى غروب”، لصاحبها المُنتج مروان حداد.