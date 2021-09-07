هاني شاكر: “حسن شاكوش لم يشعر بأي جرم ارتكبه”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: علّق الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، على القرار الذي أصدرته النقابة أمس الأول الأحد بشأن سحب ترخيص الغناء الخاص بمؤدّي المهرجانات حسن شاكوش ومنعه من الغناء لأجل غير مسمى.

وقال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج “التاسعة” المذاع على القناة الأولى المصرية: “في الحقيقة لم يكن يصح أن يستمر حسن شاكوش في الوسط الفني، وفي العمل الفني الموسيقي، ويكون مُنضماًّ للأسرة الموسيقية وهو أساء إلى زملائه عازفي الإيقاع بهذا الشكل، وإلى المهنة وإلى نفسه أولاً”.

وأضاف: “عازفو الإيقاع إخواننا وأولادنا وأباؤنا، والحقيقة ربّوا وأحسنوا التربية، وقدّموا ناساً على أعلى مستوى وأولادهم على أعلى مستوى من أطباء ومهندسين ومحامين، فلا ينقص أي فنان أن يصبح عازف إيقاع”.

وتابع: “مع الاحترام للأستاذ حسن شاكوش وتريقته على الراقصات، تفاجأت في اليوم التالي أنه يرقص مثلهن على المسرح، ولم يعمل حساباً لأي قرار، ولا أي جُرم هو حاسس حتى بينه وبين نفسه أنه ارتكبه”.

واستطرد: “والله أنا لو في مكانه، وطبعاً أنا استحالة أفعل ذلك لو غلطت على المسرح، لو صدرت مني كلمة خطأ وحسيت أنها تركت أثراً سيئاً عند الجمهور وعند الناس، والله ما أطلع من بيتنا مدة شهر”.