ليلى اسكندر تحرج زوجها بصورة غريبة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأت الفنانة ليلى اسكندر متابعيها على تطبيق انستغرام بنشر صورة غريبة لزوجها الفنان السعودي يعقوب الفرحان ظهر فيها بشكل مضحك، ما احدث ضجة كبيرة.

وظهر يعقوب في الصورة بشكل غريب بشعره الكيرلي، وعلامات التعب واضحة على وجهه، واعتبر العديد من متابعي ليلى أنها تسيء لزوجها بنشر شكله بهذه الحالة.

وعلقت ليلى على الصورة قائلة: “عسى ما شر”، في إشارة الى تعب زوجها في الصورة.وقد وضحت الفنانة اللبنانية الأمر من خلال ردّها على تعليقات متابعيها بأن شكله يظهر كذلك لأنه لم ينم خلال تصوير “رشاش”، قائلة: “مسكين ما نام هنا كان قاعد يفلح بالصخر”.

يذكر ان النجم السعودي يشارك في بطولة مسلسل “رشاش”، وتم عرضه على منصة شاهد الرقمية، وأثار العمل جدلا واسعا وحقق نجاحا كبيرا ويعد الأقوى إنتاجيا والأكثر مشاهدة في السعودية.