شاكيرا تحتفل بعيد ميلاد والدها الـ90: مصدر إلهامي وصديقي الأفضل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

احتفلت النجمة العالمية شاكيرا، بمناسبة عيد ميلاد والدها اللبناني الأصل دون ويليام مبارك.

ونشرت شاكيرا، صورة تجمعها مع والدها ووالدتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، معلقة: "أبي اللطيف.. لقد دفعت خطواتي وأضأت طريقي.. لقد أظهرت لي أن الحياة عميقة مثل البحر، وبالتالي، فقد أعطيت معنى لي من خلال إغراقها بسعادتك".

أضافت: "أنت مصدر إلهامي، شريكي وكل شيء، أفضل صديق لي.. 90 سنة سعيدة بشكل مذهل.. أنا أحبك بكل كياني.. ابنتك شاكيرا".

شاكيرا من مواليد مدينة بارانكويلا بكولومبيا، وتنحدر أصول والدها "دون ويليام مبارك" إلى لبنان، بينما والدتها "نيديا ديل كارمن تورودو" كولومبية من أصول إيطالية، لعائلة مسيحية كاثوليكية.

شاكيرا مرتبطة دون زواج بمدافع نادي برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه منذ عام 2011، وهو أصغر منها بنحو 10 سنوات، وأنجبت منه طفلين "ميلان وساشا" في 2013 و2015.

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