نسرين طافش تمارس التمارين على الشاطئ في سيشل (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شاركت الفنانة السورية نسرين طافش، جمهورها ومتابعيها، صورا جديدة لها من رحلتها لدولة سيشل.

وظهرت نسرين، في الصور التي نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وهي تمارس التمارين بملابس رياضية على الشاطئ بإحدى جزر سيشل.

وعلّقت: "ركز في نفسك الآن: في صحة جسدك صفاء قلبك سلام روحك ونور فكرك".

يذكر أن أخر أعمال نسرين طافش مسلسل "المداح" في رمضان 2021، بطولة النجوم: حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجة، تامر شلتوت، سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري ومدير تصوير كريم عاشور ومن إخراج أحمد سمير فرج.