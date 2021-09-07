رسميا.. عمرو دياب يطلق خط أزياء "34" الخاص به

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أعلن النجم عمرو دياب، عن إطلاق خط أزياء "34" الخاص به رسميا اليوم الثلاثاء.

ونشر الهضبة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، صورة تروج لخط الأزياء الخاص به، وعلّق: "رسميًا، تم إطلاق كوليكشن 34 الخاص بي".

وكان عمرو دياب، أعلن عن إطلاق خط أزياء خاص به يحمل اسم "34" من حفله الأخير بالساحل الشمالي، مشيرا إلى أنه سيكون متاحا في جميع أنحاء العالم.

وكان الهضبة طرح ضمن كليب أغنية "وأنا معاك" في فبراير الماضي، عطره "Amr Diab Eau de Parfum 34"، والذي تبين أن رقم 34 هي سنة ميلاد والدته نظرا لاعتزازه بها.