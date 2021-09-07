بعد منع الغناء على "فلاشة".. هل يتم إلغاء حفل حمو بيكا المقام الخميس المقبل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تصدر مؤدي أغاني المهرجانات حمو بيكا الإعلان عن الحفل المقام الخميس المقبل 8 سبتمبر في شاطئ كريستال بالاس في مدينة العلمين الجديدة، فما هو موقف نقابة المهن الموسيقية بعد قرارها الصادر بمنع الغناء بالفلاشة في الحفلات؟

المستشار علاء عامر، المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية، قال في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "حمو بيكا يتم منحه تصريح يومي فقط، ويتم حسمه بالقبول أو الرفض في يوم الحفل، هذا من ناحية".

وتابع: "بالنسبة إلى قرار منع الغناء على فلاشة، أو أي مسجل صوتي، وشرط الغناء أو الأداء من خلال فرقة موسيقية لا تقل عن 8 عازفين، من المقرر تطبيقه رسميا بداية من الخميس المقبل، وبالتالي حمو أو غيره أصبح ملزما به، وفي حالة المخالفة هناك إجراءات حازمة جاهزة للتطبيق فورا".

وأعلنت نقابة المهن الموسيقية الأحد الماضي، سحب ترخيص الغناء من حسن شاكوش نهائيا بدون مدة محددة، وإيقاف رضا البحراوي شهرا يضاف إلى الشهر السابق ليصبحا شهرين، وإلزامه بسداد أجر فرقته الموسيقية خلال مدة الإيقاف.

كما قررت النقابة منع الغناء على "فلاشة"، أو أي مسجل صوتي، ويكون الغناء أو الأداء من خلال فرقة موسيقية لا تقل عن 8 عازفين، مع الالتزام بمبادئ الوقوف على خشبة المسرح ومقابلة الجمهور، وتحمل مسؤولية الكلمة والفعل.