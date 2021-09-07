ياسمين ترينكا وفالنتينا سيرفي.. النجوم في عرض La Scuola Cattolica بمهرجان فينيسيا (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أقيم مساء أمس الاثنين، العرض الأول لفيلم La Scuola Cattolica بمهرجان البندقية السينمائي الدولي الثامن والسبعون في فينيسيا الإيطالية.

ويُعرض فيلم La Scuola Cattolica خارج المنافسة في مهرجان فينيسيا.

ومن بين النجوم الذين حرصوا على حضور عرض الفيلم، فاليريا جولينو، بينيديتا بوركارولي، فالنتينا سيرفي، وياسمين ترينكا وغيرهم.

وانطلقت فعاليات الدورة 78 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، في حفل افتتاح يوم الأربعاء الموافق 1 سبتمبر، وتستمر حتى 11 سبتمبر الجاري.