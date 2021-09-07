"جه يكحلها عماها".. أول تعليق من سعيد الأرتيست على اعتذار شاكوش للعازفين والطبالين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أكد الفنان سعيد الأرتيست، عازف الإيقاع، رفضه وغالبية الموسيقيين الاعتذار الذي تقدم به مغني المهرجانات حسن شاكوش إلى العازفين مساء أمس عبر الفيديو الذي نشره على صفحته في موقع "فيسبوك"، موضحا أن الوصف الدقيق لما قام به "شاكوش" في الفيديو وقبلها في مقر نقابة المهن الموسيقية، هو "جه يكحلها عماها".

عازف الإيقاع الفنان سعيد الأرتيست في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، علّق على ما ذكره حسن شاكوش، وقال: "تعليقي أنه بالبلدي جه يكحلها عماها، لم يتراجع عن التشبيه وربط الإساءة بالطبالين، وهو نفس الكلام الصادم الذي حاول به تبرير موقفه في النقابة، وأوقع نفسه في خطأ أكبر، ليس فقط في حق عازف الإيقاع ولكن كل الموسيقيين".

وأضاف: "شاكوش غلط فينا، وهو من الأصل دخيل على الفن، ولهذا كان لابد من وقفة داخل النقابة لمواجهة هؤلاء الدخلاء على مهنتنا".

حسن شاكوش الذي أصدرت نقابة المهن الموسيقية قرار إلغاء التصريح له بالغناء إلى أجل غير مسمى، نشر مساء أمس الاثنين فيديو مصور عبر صفحته في موقع "فيسبوك"، للرد على اتهامه بالإساءة إلى الطبالين والعازفين الموسيقيين، في أغنية قدّمها خلال أزمته مع المطرب رضا البحراوي.

وقال شاكوش: "لو أي عازف زعلان مني أنا بتأسفلكم، وكنت أقصد في الجملة أن لو الأب مش مسيطر في بيته البنت أو الشاب هيطلعوا مش كويسين، مش قصدي الطبالين والعازفين، لأن أنا فرقتي شخصيا معايا عازفين وطبالين وناس محترمة وأكبر مني سنا، بعيد أنهم عازفين لازم يكون في احترام ما بينا وهما بيكونوا ستارة لكل المطربين ومن غيرهم المطرب مالوش قيمة".

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية قرارات بعد مثول حسن شاكوش ورضا البحراوي للتحقيق، ومنها سحب ترخيص الغناء من شاكوش نهائيا بدون مدة محددة، وإيقاف البحراوي لمدة شهرين.

وتم التحقيق مع حسن شاكوش بسبب إهانة شعبة الإيقاعات، وعدم الالتزام بمبادئ الوقوف على خشبة المسرح ومقابلة الجمهور، وتحمل مسؤولية الكلمة والفعل.