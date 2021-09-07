العثور على الفنان مايكل ويليامز ميتا داخل شقته وبجواره أدوات تناول مخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

توفي مايكل كينيث ويليامز، الممثل الأمريكي الذي اشتهر بدوره في مسلسل The Wire على قناة HBO، عن عمر 54 عامًا.

تم العثور على ويليامز ميتا في شقته في مدينة نيويورك بعد ظهر يوم الاثنين، حسبما صرح مسؤول لشبكة CNN.

وقال المسؤول إن المحققين عثروا على أدوات تناول مخدرات بالقرب من جسده، لافتا إلى أن التحقيق جار.

وحسب صحيفة هوليوود ريبورتر، أعلنت الأسرة ببالغ الأسى وفاة ويليامز المرشح لجائزة إيمي.

وفي مقابلة عام 2017 مع صحيفة "نيويورك تايمز"، تحدث ويليامز عن معاناته من تعاطي المخدرات.

وقال في ذلك الوقت: "الإدمان لا يزول.. إنه صراع يومي بالنسبة لي، لكني أقاتل".

وحصل مايكل كينيث ويليامز مؤخرًا على ترشيح لجائزة إيمي عن مسلسل Lovecraft Country.

وظهر "ويليامز" مؤخرًا في مسلسل Lovecraft Country على HBO ومسلسل F Is for Family.