فن ومشاهير

"حتة كبيرة قوي راحت مني".. بكاء ميرفت أمين على دلال عبد العزيز (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عبد الفتاح العجمي:

تحدثت الفنانة ميرفت أمين، عن رحيل صديقتها الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، وعبرت عن حزنها الشديد.

وقالت "أمين" باكية، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" على القناة الأولى: "الله يرحمها، في حتة كبيرة قوي راحت مني، وعندي غصة مش بتروح".

أضافت: "دلال عبد العزيز قطعت بيا، إحنا تقريبا مكناش بنفترق، وولادها ولادي، ومنة برضه بنتها، كنا على طول مع بعض".

وغادرت عالمنا يوم السبت 7 أغسطس الماضي، الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، بعد صراع مع المرض منذ أصيبت بكورونا في 30 أبريل الماضي، عن عمر يناهز 61 عاما.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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