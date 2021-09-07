"حتة كبيرة قوي راحت مني".. بكاء ميرفت أمين على دلال عبد العزيز (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عبد الفتاح العجمي:

تحدثت الفنانة ميرفت أمين، عن رحيل صديقتها الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، وعبرت عن حزنها الشديد.

وقالت "أمين" باكية، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" على القناة الأولى: "الله يرحمها، في حتة كبيرة قوي راحت مني، وعندي غصة مش بتروح".

أضافت: "دلال عبد العزيز قطعت بيا، إحنا تقريبا مكناش بنفترق، وولادها ولادي، ومنة برضه بنتها، كنا على طول مع بعض".

وغادرت عالمنا يوم السبت 7 أغسطس الماضي، الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، بعد صراع مع المرض منذ أصيبت بكورونا في 30 أبريل الماضي، عن عمر يناهز 61 عاما.