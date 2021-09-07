عبدالمنعم عمايري وأمل عرفة يحدثان ضجة واسعة ويكشفان كواليس طلاقهما

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 01:34 مساءً - منذ 29 دقيقة

تحدثت الفنانة السورية أمل عرفة، وطليقها الفنان عبدالمنعم عمايري، في إطلالة إعلامية لهما معا ”وجها لوجه“، عبر برنامج ”بصراحة مع“، عن حياتهما بعد الانفصال وإمكانية عودتهما إلى بعضهما بعضا.

وبين النجمان أن السفر وكثرة التنقلات قبل انفصالهما نتيجة الحرب أدت إلى عدم استقرار العائلة في مكان واحد، بالتالي أثر ذلك على استقرار علاقتهما العاطفية، الأمر الذي أدى إلى مشكلة كبيرة نتيجة التراكمات، وهذا كان سبب من الأسباب التي أدت للانفصال.

وقال عمايري إن ”التغيير الذي أحسه بعد الانفصال هو تغيير كبير وغريب في نمط الحياة، فالانتقال فجأة من أسرة وعائلة وحياة منظمة، إلى حياة جديدة خاصة فردية هو أمر صعب جدا، لكنه مع الأيام اعتاد على هذا الموضوع، ولم يستطع الابتعاد عن عائلته بشكل كبير فسكن في مكان قريب من منزلهم“.

أما ”عرفة“ فكشفت أن الانفصال أثر عليها بشكل من الأشكال كونها تحب جو العائلة بشكل كبير ونظام العائلة مقدس بالنسبة لها، فكانت تحب أن يكون كل شيء في موعد محدد مع اجتماع العائلة ككل، وكل هذا تغير بعد الانفصال.

لكنها أضافت أنها تعتقد أن الانفصال تم في الوقت المناسب رغم صعوبته وقسوته نتيجة مشاكل كان من الصعب إيجاد حل لها.

وعن إمكانية عودتهما إلى بعض، قال عمايري إن ذلك ”لا يمكن“، أما عرفة فأكدت أنهما ”لم يبتعدا عن بعضهما حتى يعودا، وبرأيها أن الزواج الناجح ليس بالضروري أن يكون هو الزواج المستمر، فهما صديقان حاليا والاحترام هو أساس حياتهما وتعاملهما“.

على صعيد الفن، وصفت عرفة أغلب توليفات الدراما العربية المشتركة ”بالأبنية مسبقة الصنع، التي تفتقر للروح على عكس الأبنية الحجرية، التي يتعب فيها صناعها، ويضعون كل أحاسيسهم فيها، وتبنى في كل يوم بيومه حتى يشكلوا في النهاية شكلا جديدا ومتفردا يختلف عن كل الأشكال السابقة“.

وعن أكثر النجمات اللبنانيات قربا لقلبها قالت عرفة إنها تحب نادين نسيب نجيم، وتجدها منذ سنوات عديدة ”نجمة مهمة جدا“، وتعتبرها ”إنسانة ذكية جدا ومجتهدة، وتهتم بكل المكونات الفنية التي تشكل العمل الفني الناجح المتكامل، وهذه نقطة من نقاط قوتها“.

وذكرت عرفة أنها لا تعتبر أن مسلسل ”سايكو“ قد فشل، بل تجده أنه ”لم يحقق النجاح المتوقع، وذلك لعدة أسباب منها الظروف الشخصية الصعبة التي كانت تمر بها خلال فترة تصويره، ومرض والدها ووفاته، بالإضافة للظروف الإنتاجية السيئة“، بحسب تعبيرها.

في المقابل، أكد عمايري أنه ”شق طريقه وحده في بداياته الفنية على عكس من تم تقديم الشهرة لهم على طبق من ذهب، وأنه يرى أن نجاحه الكبير قد تأخر، فلم يسطع نجمه في أي دور بالشكل الذي سطع فيه بمسلسل قيد مجهول، وهذا يشعره بما وصفه بالغصّة نتيجة هذا التأخر في الوصول للمكانة التي يستحقها“، بحسب قوله.