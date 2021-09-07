بالفيديو: ميرفت أمين تنهار من البكاء بسبب دلال عبدالعزيز

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 01:34 مساءً - منذ 41 دقيقة

صدر من الفنانة المصرية، ميرفت أمين، رد فعل مؤثر عندما طلب منها التعليق لأول مرة على وفاة صديقتها المقربة، الفنانة دلال عبد العزيز.

ولم تتمالك ميرفت أمين نفسها من البكاء خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “آخر النهار”، أمس الاثنين، عندما تم التطرق إلى وفاة دلال عبد العزيز.

وأكدت أن الراحلة كانت “تملأ عليها حياتها”، وكانتا لا تفترقان، وتذهبان سويا إلى كل مكان.

وأضافت أن كل الناس كانوا يحبون دلال عبد العزيز، ووصفتها بأنها “حنونة وطيبة وودودة وعطوفة”.

وشددت ميرفت أمين خلال مداخلتها الهاتفية أنها على تواصل مستمر مع دنيا وإيمي سمير غانم، ابنتي دلال عبد العزيز، لافتة إلى أنهما بناتهما.

كما صرحت ميرفت أمين في مداخلة هاتفية أخرى، أمس الاثنين، مع برنامج “التاسعة”، المذاع على القناة الأولى المصرية أنه برحيل دلال عبد العزيز “فقدت قطعة كبيرة جدا منها”، وذلك لأنهما كانتا لا تفترقان عن بعضهما البعض.

وكشفت أنها لا تزال تعاني من غصة لا يذهب أثرها لديها.

يشار إلى أن ميرفت أمين نجت أمس الاثنين من حادث حريق هائل نشب في العمارة التي تقطن بها في حي المهندسين بالقاهرة.