ممثلة مصرية تكشف عن تعرضها للتحرش أثناء التصوير

كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 12:52 مساءً - حلت الممثلة ” مروة الأزلي ” ضيفة مع الإعلامية ” راغدة شلهوب ” في برنامجها ” نص الكلام ” المذاع على قناة النهار الفضائية المصرية .

وخلال اللقاء كشفت مروة الأزلي عن تعرضها للتحرش أثناء تصويرها أحد الأعمال الفنية وهو الموقف الذي تذكرته أثناء تصويرها لمشهد بمسلسل ” حرب أهلية ” وجعلها تدخل في حالة من البكاء أثناء التصوير .

وأشارت الأزلي إلى أن الفتاة التي تتعرض للتحرش تشعر بالإهانة وأنها مجرد شئ وليست إنسانة .. مؤكدة على أنه إحساس مهين ومؤلم .

فقالت : ” افتكرت الموضوع ده لما كنت بعمل مسلسل حرب أهلية رمضان اللي فات فيه من المشاهد إن زوج والدتي بيتحرش بيا في اللحظة دي افتكرت وكنت بعيط حقيقي لما افتكرت الموقف اللي حصلي ” .

وعن تفاصيل واقعة التحرش التي تعرضت لها قالت : ” حد من اللي بيركبوا مايك الصوت ولمسني وطلع يجري واختفى من اللوكيشن والتصوير بس طبعا أنا مسكتش بس موصلناهوش وزعقت وبعد كده عيطت وانهارت ” .

وتابعت مروة الأزلي : ” الوسط متعب ومرهق ومجهود كبير .. طول الوقت بتبقي قلقانة وفي توتر مع الطموح ان انت بتبقى عايز أحسن حاجة .. مش مريح خالص ” .