محمود المهدي يثير الجدل بصورة تجمع زوجته ” منة عرفة ” بطليقته الثانية

كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 12:52 مساءً - نشر الممثل ” محمود المهدي ” صورة من خلال خاصية الاستوري عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” تجمع بين زوجته الفنانة ” منة عرفة ” وطليقته الثانية .
فظهرت منة عرفة في الصورة وهي تقف إلى جانب طليقة زوجها في شرفة منزل .. وكتب محمود المهدي في تعليقه عليها : ” الزوجة الثانية والزوجة الثالثة ” .
وأثارت هذه الصورة حالة من الجدل بين المتابعين حول سبب تواجد منة عرفة مع طليقة زوجها خاصة وأنهما ظهرا في الصورة وهما يرتديا ملابس شتوية أي أنه تم التقاطها منذ فترة ويشير إلى وجود علاقة بينهما .
يذكر أن منة عرفة ومحمود المهدي كانا قد احتفلا في 30 يونيو الماضي بعقد قرآنهما في حفل عائلي اقتصر على حضور أسرتي العروسين فقط .. وكانا قد أعلنا مؤخرا عن اقتراب موعد حفل زفافهما .
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