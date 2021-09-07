جلطة دماغية تحرم جاين بيركين من المشاركة بمهرجان دوفيل السينمائي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ألغت الممثلة والمغنية البريطانية جاين بيركين مشاركتها في مهرجان السينما الأمريكية في دوفيل.

يأتي ذلك إثر جلطة دماغية بسيطة تتعافى منها، وفق ما كشفت عائلتها.

وتعرّضت الفنانة البالغة من العمر 74 عاما والشريكة والملهمة السابقة للمغني الفرنسي سيرج جانسبورج "لجلطة دماغية طفيفة قبل بضعة أيّام"، وفق ما جاء في بيان العائلة الموجّه إلى وكالة الأنباء الفرنسية.

وأوضح البيان أن بيركين في وضع جيّد.

وكان من المرتقب أن تشارك الفنانة في جلسة حوارية في مهرجان دوفيل حول وثائقي "جاين" المتمحور على مسيرتها والذي أعدّته ابنتها شارلوت جانسبورج وهو قد قُدّم في كان في تموز/يوليو الماضي.

تعدّ جاين بيركين المولودة في لندن في 14 كانون الأول/ديسمبر 1946 من أشهر الفنانين البريطانيين في فرنسا ويبقى اسمها مرتبطا بجانسبورج وأغنياته في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.

وكتبت الفنانة في مذّكراتها "مانكي داييريز" الصادرة سنة 2018 "عندما أرى الفرنسيون يستمعون إلى هذه الأغنيات القديمة التي تعود إلى 40 سنة، أدرك أنها جزء من تاريخهم، لكنها أيضا جزء من قصّتي الخاصة".

وهي كشفت في مذكّاراتها أنها عانت طويلا من سرطان الدم الذي شُخّصت إصابتها به في أواخر التسعينيات.

وبدت بيركين في صحّة جيّدة خلال إطلالاتها الأخيرة، بما في ذلك خلال مهرجان كان في تموز/يوليو الماضي أو مهرجان "فرانكوفولي" الموسيقي في لا روشيل (جنوب غرب فرنسا) في الشهر عينه.