شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز الأفلام التى تطرقت لهروب المساجين على طريقة سجن جلبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثار خبر هروب مساجين فلسطينين من سجن شديد الحراسة بإسرائيل الأوساط بصورة كبيرة ممن تفاعلوا مع الخبر بشكل كبير، خاصة مع الصور التى تم تداولها على السوشيال ميديا للقوات الإسرائيلية وهى تنظر إلى حفرة صغيرة تمكن المساجين من الهروب منها في واقعة ذكرت الكثيرون بأفلام هوليود الذى نتعرض إلى أبرزها خلال السطور التالية.

The Shawshank Redemption

استطاع صناع الفيلم الأمريكي الشهير، The Shawshank Redemption، أن يجسدوا أحد أهم الأفلام السينمائية، التي تجسد عمليات الهروب من السجن، ليصبح أحد أفضل الأفلام على مرالتاريخ، وهو من بطولة تيم روبنز ومورجن فريمن، وتم إنتاجه عام 1994، ومأخوذ من رواية ستيفن كينج، وأحداثه تدور حول بطل الفيلم، الذي ظهر بدور أندي فريمن، بعد أن تم الحكم عليه بالمؤبد لاتهامه بقتل زوجته، والذى يأمل فى الهروب من السجن، بمجهود دؤوب، ليتمكن في النهاية من تحقيق هدفه.



The Shawshank Redemption

The Great Escape

أثار الفيلم ضجة كبيرة منذ عرضه على الشاشات، فهو مأخوذ عن أحداث حقيقية من الحرب العالمية الثانية ويسعى فيه مجموعة من السجناء، ينتمون إلى قوات الحلفاء، إلى الهروب من معسكر اعتقال نازي، وذلك من خلال تخطيط دقيق، من أجل الحصول على الحرية، الفيلم من بطولة ستيفن مكوين، وجيمس جارنر وإخراج جون ستورجس وتم عرضه عام 1963.



The Great Escape

بابيلون

بعد ذلك يأتي فيلم بابيلون الذى شارك في بطولته، النجم رامى مالك، ويتطرق العمل لقصة حقيقية استطاع فيها أحد المساجين الهروب بعد محاولات عدة فشل فيها، إلا انه تمكن في النهاية من النجاح بمهمته الصعبة خلال عمل مميز.



بابيلون

Escape Plan

فيلم من بطولة ارنولد شوارزنيجر وسيلفستر ستالون، تمكنوا فيه معاً من وضع خطة محكمة للهروب من أكثر السجون صعوبة حول العالم، إلا أنهم تمكنوا في النهاية من الهرب بعد خطة محكمة للغاية.