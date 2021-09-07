شكرا لقرائتكم خبر عن كندة علوش ترد على متابعة شبهت نفسها بها: "قوليلهم أنك أحلى بكتير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة كندة علوش، الرد على إحدى متابعتها بعد تشبيها بنفس شكلها عبر حسابها على تويتر، وكتبت المغردة" لما بقلع النضارة في الشغل بيقولولي اني شبه كندة علوش وكده هبدأ اتغر"، لتدخل كندة علوش وترد عليها قائلة:" قوليلهم انك أحلى بكتير".



كندة علوش

واحتفلت الفنانة كندة علوش، الأيام الماضية بعيد ميلاد والدتها وعلقت كندة على الصور من خلال حسابها على موقع الإنستجرام الخاص بها بكلمات قالت فيها: "مامي حبيبتي كل سنة وأنت حبيبة قلبي أحلى أم وأحلى رفيقة وأحلى تيتة لحيوة.. الله يخليلي ياكي ياروحي ولا يحرمني مني ويسعد قلبك على طول".

وتشارك الفنانة كندة علوش فى مسلسل "الستات بتعرف تقتل"، ويناقش المسلسل العلاقة بين الأزواج والخلافات الزوجية فى المجتمع المصرى وتدور أحداثه حول المشكلات الأسرية بشكل عام وقضايا القتل بين الأزواج التى انتشرت فى الفترة الأخيرة وأصبحت حديث السوشيال ميديا حاليا، وتتوالى الأحداث فى إطار درامى، وينتمى العمل لنوعية الـ 12 حلقة، والمسلسل من إخراج محمد سلامة.

وكانت آخر أعمال كندة علوش فى مسلسل "إلا أنا"، فى حكاية "ضى القمر" من إخراج أحمد حسن ويشارك فى بطولتها محمد علاء ومحمد شاهين وزينب غريب وريهام نبيل وياسمين موافى وعدد آخرمن الفنانين الشباب، وتدور الأحداث حول الشيف عاليًا التي يضعها حلمها هي وزوجها في الإنجاب تحت ضغط كبير يجعل علاقتهما الزوجية تمر بالكثير من الصعوبات.