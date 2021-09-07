شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يشارك الجمهور صور حفله الغنائى على المسرح الرومانى بمارينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألق النجم أحمد سعد في حفله الغنائي على خشبة المسرح الروماني بمارينا ضمن حفلات الصيف، وشارك سعد جمهوره ومتابعيه مجموعة صور من الحفل الذي أحياه منذ عدة أيام، وعلق علي الصورعبر حسابه بموقع "انستجرام"، قائلا: "الحمد لله كانت حفلة جميلة بحضوركم".



احمد سعد في الحفل



احمد سعد



احمد سعد

واحتفل مؤخرا أحمد سعد بعقد قرانه على مصممة الأزياء علياء بسبيونى، في أحد الفنادق في جو عائلي، وسيطرت حالة من السعادة على العروسين، ومن المقرر الإعلان عن موعد حفل الزفاف خلال الشهر الحالى.



احمد سعد



احمد سعد



سعد في الحفل (1)



سعد في الحفل

وكان الثنائي قد طاردتهما الشائعات الأشهر الماضية حول انفصالهما، وهو ما نفاه أحمد سعد من خلال العديد من تصريحاته ولقاءاته التليفزيونية التي ظهر فيها الفترة الماضية.

من ناحية أخري حقق أحمد سعد من خلال الأغنية الدعائية لفيلم "200 جنيه" نجاحا متميزا بعدما حققت مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات عبد الله حسن، وألحان إسلام معز، وتوزيع عمرو صلاح، ويعرض الفيلم فى السينمات حاليا، وهو من بطولة أحمد السقا وهانى رمزى وإسعاد يونس ونيللى كريم وأحمد رزق ومحمود حافظ وآخرون، إخراج محمد أمين.