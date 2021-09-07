شكرا لقرائتكم خبر عن أيتن عامر تكشف برومو حدوتة "وأنا قبلت" قبل بداية عرضها السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة أيتن عامر عن البرومو الدعائى لحدوتة "وأنا قبلت" من سلسلة حكايات "زي القمر"، والمقرر عرضه السبت المقبل، علي قناة cbc، وعلقت أيتن علي البرمو، "عمر ما المجتمع استغرب جواز الراجل من بنت اصغر منه بكتير، بس لو الست هى اللى اتجوزت راجل أصغر منها يبقى عيب وألف عيب.. استنونى فى حدوتة و"أنا قبلت" من يوم السبت القادم على cbc".

وتناقش الفنانة أيتن عامر قضية سرقة الأطفال حديثى الولادة فى حكايتها "وأنا قبلت" من الموسم الثانى لمسلسل "زى القمر"، تأليف أيمن الشايب وإخراج معتز حسام حيث صورت أمس مشهد ولادتها داخل ديكور مستشفى، وبعدها تم سرقة طفلها وتتوالى الأحداث فى إطار درامى مشوق، ويشارك في بطولة الحكاية التي تدور في 5 حلقات، تيام مصطفى قمر وعابد عنانى ومحسن منصور وعزت زين ولبنى ونس ولاشينة لاشين.

ايتن عامر

حكاية "أنا قبلت" ثالث حكايات الموسم الثانى من مسلسل "زى القمر"، حيث قامت درة ببطولة الحكاية الأولى والتي تحمل اسم "غالية" تأليف أحمد حسني وأحمد فرغلي وإخراح شيرين عادل، ويشاركها البطولة صلاح عبد الله وفرح يوسف ومراد مكرم، و صابرين الحكاية الثانية بعنوان "واحد في المية" تأليف فداء الشندويلى وإخراج أحمد شفيق ويشارك في بطولتها مدحت صالح وعفاف شعيب.

الموسم الأول من مسلسل "زى القمر" تم عرضه قبل شهر رمضان الماضى، وشهد عرض حكايات "حتة منى" بطولة إلهام شاهين وأحمد وفيق وايناس كامل وإخراج حسام على، و"مش هنفرح بيكى" بطولة جومانا مراد وعباس أبو الحسن وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، و"ست الهوانم" بطولة ليلى علوى ومجدى كامل وإخراج طارق رفعت.

يذكر أن آيتن عامر قدمت آخر أعمالها مسلسل "كوفيد 25" في شهر رمضان الماضى، وشاركت في بطولته إلى جانب يوسف الشريف وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وادوارد، وايناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وأحمد نادر جلال.

ايتن عامر