شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم رهينة فى أحداث فيلم "السرب" مع أحمد السقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تظهر النجمة نيللى كريم فى دور رهينة من ضمن النساء المخطوفات خلال أحداث فيلم "السرب" للنجم أحمد السقا، ومن المقرر أن تبدأ تصوير مشاهدها خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث انتهى مخرج العمل أحمد نادر جلال من تصوير جزء كبير من أحداث الفيلم قبل توقف تصويره.

وطُرح منذ فترة التيزر الرسمي لفيلم "السرب"،وظهر فيه عدد من النجوم الكبار منهم قصي خولي ومجموعة كبيرة من الفنانين وضيوف الشرف، وحقق الإعلان الرسمي للعمل نجاحًا كبيرًا منذ طرحه.

وتناول البرومو فى بدايته كلمة للرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى أصدر من خلالها أمر بتنفيذ عملية نوعية بقصف مواقع داعش بمدينة درنة فى ليبيا، وظهر في البرومو، النجم أحمد السقا، وكل من شريف منير وآسر ياسين وكريم فهمى وأحمد حاتم، ودياب، ومحمود عبد المغنى، وأظهرت المشاهد بطولات القوات الجوية في القصاص لشهداء مصر فى ليبيا.

فيلم "السرب" يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش، ومن تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال، بطولة كل من: أحمد السقا، ودياب، وكريم فهمى، وآسر ياسين، وشريف منير ومحمود عبد المغنى، ومجموعة كبيرة من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وهو من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.

ومن ناحية أخري، تصدرت نيللي كريم منصات البحث والسوشيال ميديا بعد زواجها من لاعب الإسكواش السابق هشام عاشور، وتم عقد القران الأسابيع الماضية في قرية هاسيندا وايت بالساحل الشمالي بحضور عدد من النجوم والفنانين والمقربين منها فى جو عائلى.