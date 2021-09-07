شكرا لقرائتكم خبر عن بطابع فرعوني ومشاركة أحمد كرارة .. لطيفة تطرح أحدث أغانيها "الأستاذ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت النجمة لطيفة، أغنيتها الجديدة "الأستاذ"، عبر حسابها على موقع إنستجرام، والذي صورته في سقارة وبمنطقة الأهرامات، و يشارك الفنان أحمد كرارة كموديل في الكليب الذى أخرجه فادي حداد، الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبدالمنعم، وميكس وماستر مهندس الصوت هاني محروس.

ووصف جمهو لطيفة خلال الكليب بعروس قرطاج في حضن الفراعنة"، وتنقل أغنية "الاستاذ" لطيفة نقلة نوعية فيما تقدمه من محتوى موسيقي، كما تستعد لطرح عدد آخر من الأغنيات الجديدة خلال الفترة المقبلة.

وتقول كلمات الأغنية:"حبيبي مهنيني مدلعني .. من نظرة عين بيوقعنى..في حنانه تملى مطمعني يا سلام يا سلام راجل.. لأ سيد الرجالة..بيغير ومعيشني في حاله.. ولطبعه الحالى أنا مياله مفيهاش دي كلام الاستاذ..عيونه لذاذ..فى الإنجاز..خد قلبي معاه مستكفيه..الأستاذ..سايبه الحنيه..الاستاذ..عن الناس مستغنية .. للاستاذ حبيبى أما يعدى نوسع له .. والنبى ده انا ما اقدر على زعله".

وطرحت مؤخرا النجمة التونسية لطيفة أغنية وطنية بعنوان "يحيا الشعب"، بعد الأحداث الأخيرة في وطنها تونس، وذلك دعما لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد بعد إقالة الحكومة وتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه.

والأغنية من كلمات وألحان أسامة فرحات، ونشرت لطيفة الأغنية والتي ظهر فى تصويرها عدد من الاحتجاجات فى تونس والتي تطالب الرئيس بضرورة محاسبة كل فاسد، وعلقت علي الفيديو عبر حسابها بموقع "فيس بوك" قائلةً: "يحيا الشعب يحيا الشعب يسقط كل عدو للشعب".