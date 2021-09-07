"هفضل برضو تحت رجليكم".. رسالة مؤثرة من إيمي سمير غانم لوالديها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

نشرت الفنانة إيمي سمير غانم، صورة لوالديها الفنان الكبير الراحل سمير غانم، والفنانة الكبيرة الراحلة دلال عبد العزيز.

وعلقت "إيمي" على الصورة التي نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، قائلة: "يا أجمل وأطيب وأخف دم أب وأم شافتهم عينيا.. أنتوا بالنسبة لي مسافرين تصوروا وراجعين لحد ما أشوفكم تاني وأفضل برضو تحت رجليكم".

تابع: "اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها.. الله يرحمكم ويغفر لكم ويتقبل دعواتي أنا ودنيا ليكم.. بحبكم للأبد".

ورحل الفنان القدير سمير غانم عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو الماضي، وشُيّعت جنازته من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وتم دفن جثمانه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.

وغادرت عالمنا يوم السبت 7 أغسطس الجاري، الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، بعد صراع مع المرض منذ أصيبت بكورونا في 30 أبريل الماضي، عن عمر يناهز 61 عاما.