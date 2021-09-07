منة شلبي وكريم محمود عبد العزيز في كواليس "من أجل زيكو" (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشر المخرج بيتر ميمي، صورة من كواليس تصوير فيلمه الجديد "من أجل زيكو".

ويظهر في الصورة التي نشرها "بيتر" عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، أبطال العمل النجوم: منة شلبي، كريم محمود عبد العزيز، محمد محمود، ومحمود حافظ وغيرهم.

فيلم "من أجل زيكو" بطولة النجوم: كريم محمود عبد العزيز، منة شلبي، محمود حافظ، ومحمد محمود وغيرهم، كما أنه سيظهر فيه عدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج بيتر ميمي.

وتجسد منة شلبي خلال الفيلم دور فتاة من منطقة شعبية، وتدور بينها وبين أبطال العمل الكثير من الأحداث والمغامرات.