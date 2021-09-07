كارول سماحة تكشف عن تفاصيل ألبومها “النخبوي”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

أطلّت الفنانة اللبنانية كارول سماحة على متابعيها بفيديو مباشر عن أسباب تأخير طرح أغانيها والبومها الجديد.

وقالت في الفيديو: “أول شي اشتاقتلكم كتير، بعرف صار لي زمان ما طلعت علي السوشيال ميديا، ودردشت معكم، وبعرف في كتير أسئلة، والنهاردة مستعدة أجاوب علي كل شي”.

وأوضحت كارول أن أسباب التأخير في ألبومها عائدة إلى الظروف التي يمر بها لبنان رغم إقامتها في مصر.

وأضافت: “بالنسبة للألبوم اللي كنت وعدتكن ينزل ما بين شهر سبتمبر وأكتوبر وصارلي سنتين بشتغل عليه.. للأسف المكساج بتاعه مخلصش والسبب للأسف انه الميكس بيتم في لبنان..والظروف اللي بيمربها لبنان ولا في كهرباء، والألبوم كان بيتطلب ساعات طويلة بالاستديو لأنه فيه 11 أغنية، فما خلص الألبوم .. وبوعدكم أول ما يخلص هبلغكم بميعاده.. واللي بعتبره البوم نخبوي”.

وعدتكم أن كان في أعمال خلصانة وجاهزة تنزل هذه الصيفية.. بس ما نزلته.. صراحة ما كنت جاهزة انزلها صحيح إني عايشه بمصر.. بس ما بنكر أن الجو العام والوضع بلبنان كان مآثر عليا وعملي إحباط، فقررت ما انزل العمل، بس هلا بوعدكم أن العمل ما راح يتأجل.. وأغنية جديدة فرحه جدًا من إخراج بتول عرفة انتظروا قريبا أغنيتي بحبكم كتير”.

وكان موقع الفن كشف عن موعد طرح أغنية كارول سماحة الجديدة في خبر خاص، وتوقيت إطلاقه ما بين أواخر شهر أيلول الحالي ومطلع شهر تشرين الاول بعد الإنتهاء من عملية الإخراج والمونتاج، وسيكون من إنتاج شركة لايف ستايلز ستديوز.

وتجدر الإشارة الى أن الأغنية من كلمات وألحان الفنان اللبناني سليم عساف وتوزيع موسيقي الكساندر ميساكيان الذي سبق أن تعاونت معه كارول في أغنية “مش هعيش”.