دانييلا رحمة تخطف الأنظار بأحدث جلسة تصوير لها

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

خطفت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة أنظار المتابعين بعد نشرها مجموعة صور لها من أحدث جلسة تصوير عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي غير إعتيادية.

وظهرت مستلقية على السرير وتحمل كاميرا قديمة بيدها، وتلبس Jumpsuit باللون الأسود، إضافة إلى إختيار لوني الأسود والأبيض للصور، وأرفقت الصور بتعليق: “أعيش في الهدوء”. وتفاعل المتابعين بشكل كبير مع فكرة الصورة وجمال دانييلا النعتاد وتركوا على المنشور تعليقات مشيدة.

وتواصل دانييلا تصوير مشاهدها في مسلسلها “للموت” بجزئه الثاني، بعد أن حققت نجاحات كبيرة في الجزء الأول، إلى جانب الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن ونخبة من الممثلين اللبنانيين والسوريين.