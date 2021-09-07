كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 09:57 صباحاً - كشفت شرطة مدينة نيويورك الأمريكية عن العثور على الممثل ” مايكل كيه وليامز ” البالغ من العمر 54 عاما ميتا في شقته بحي بروكلين يوم أمس الإثنين .
وقال المتحدث بإسم شرطة نيويورك أن مايكل كيه وليامز عثر عليه ميتا في شقته بعد إتصال هاتفي طارئ في الساعة الثانية بعد الظهر بخدمات الطوارئ .
وأشار إلى أن التحقيق في أسباب وفاة وليامز مستمرة وسيتم الإعلان عن النتائج في وقت لاحق .
يذكر أن الممثل مايكل كيه وليامز كان معروفا بأدائه في مسلسل” Broadwalk Empire ” .. كما تم ترشيحه لجائزة إيمي عن أدائه في دور مونتروز فريمان في مسلسل ” Lovecraft Country ” .
كانت هذه تفاصيل خبر العثور على ممثل شهير ميتا في شقته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.