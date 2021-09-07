العثور على ممثل شهير ميتا في شقته

كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 09:57 صباحاً - كشفت شرطة مدينة نيويورك الأمريكية عن العثور على الممثل ” مايكل كيه وليامز ” البالغ من العمر 54 عاما ميتا في شقته بحي بروكلين يوم أمس الإثنين .

وقال المتحدث بإسم شرطة نيويورك أن مايكل كيه وليامز عثر عليه ميتا في شقته بعد إتصال هاتفي طارئ في الساعة الثانية بعد الظهر بخدمات الطوارئ .

وأشار إلى أن التحقيق في أسباب وفاة وليامز مستمرة وسيتم الإعلان عن النتائج في وقت لاحق .

يذكر أن الممثل مايكل كيه وليامز كان معروفا بأدائه في مسلسل” Broadwalk Empire ” .. كما تم ترشيحه لجائزة إيمي عن أدائه في دور مونتروز فريمان في مسلسل ” Lovecraft Country ” .