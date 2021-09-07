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كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 09:57 صباحاً - أجرت الفنانة ” ميرفت أمين ” مداخلة هاتفية مع الإعلامي ” تامر أمين ” في برنامجه آخر النهار المذاع على قناة ” النهار ” كشفت من خلالها عن تفاصيل الحريق الذي نشب في العقار الذي تقطن به بمنطقة المهندسين صباح يوم أمس .
فأشارت ميرفت أمين إلى أن الحريق كان بالطابق السادس من العقار حيث توجد شركة وتضم الشقة معدات وليس بشقتها الموجودة في الطابق الرابع كما تداولت بعض الأخبار والمواقع .
وعن ما تم تداوله حول قفزها من شقتها وصعودها إلى سطح البناية هربا من الحريق الهائل نفت الفنانة المصرية ذلك مؤكدة على أنها لم تتحرك من شقتها .
وأضافت أنه تواجد حوالي 7 عربات إطفاء و 3 عربات إسعاف بالإضافة إلى فريق من المعمل الجنائي وتم قطع الكهرباء والغاز واستمر الحريق وعملية الإطفاء حوالي 4 ساعات .
وتحدثت ميرفت أمين عن سبب إستمرار إقامتها في شقتها بالمهندسين قائلة : ” أنا بحب الونس وبحب أحس الناس حواليا ” .
وفي سياق الحديث أعربت عن حزنها برحيل زميلتها وصديقتها المقربة الفنانة ” دلال عبد العزيز ” وافتقادها لها فقالت : ” الفراق صعب قوى .. إحنا كنا في كل حتة مع بعض .. الناس كلها كانت بتحبها وكانت ودودة وطيبة وعطوفة وحنونة وحاجات كتير حلوة قوى ” .
وأكدت الفنانة ميرفت أمين على أنها على تواصل دائم مع دنيا وإيمي سمير غانم واصفة إياهم بأنهم أولادها .
كانت هذه تفاصيل خبر نجاة ” ميرفت أمين ” من حريق هائل في عقار سكنها وحقيقة قفزها من شقتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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