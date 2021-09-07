هند البلوشي تنتهي من “عندما لا ينفع الندم”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتهت الفنانة الكويتية هند البلوشي من تصوير مسلسلها “عندما لا ينفع الندم”، وكتبت في صفحتها على انستغرام: (قريبا المسلسل الدرامي.. عندما لا ينفع الندم.. تأليف فايز العامر.. وإخراج نعمان حسين.. وبطولة كوكبة من النجوم: أحمد السلمان، عبدالله بهمن، عبدالله الطليحي، رانيا شهاب، منال الجار الله، نواف النجم، أمير مطر، فاطمة الدمخي، عبد الله الفريح، أحمد البادود، طيف، شهد السلمان، شيماء قمبر، محمد الأستاذ، بالاشتراك مع ضيوف الشرف: سعود الشويعي، عبد الله التركماني، هيا الحوطي)، وذكرت بالتفصيل جميع من شارك بالعمل من فريق التصوير.

وهذا المسلسل يُعيد الفنانة هند البلوشي بعد غيابها عن الدراما الرمضانية لهذا العام. وسيُعرض العمل فور الانتهاء من تصويره، وهو خارج السباق الرمضاني، وتدور أحداثه حول قصة الأب الثري الذي يعاني من تصرفات ابنه متعدد العلاقات العاطفية، والذي يرفض العمل في شركة أبيه، ويفتح المجال لشخص آخر يحاول استغلاله وتوريطه للاستيلاء على أمواله، وتجسد هند دور فتاة فقيرة تحتاج لوظيفة، وهي شخصية معقدة وخائفة بعض الشيء، وتقوم أمها بنصحها.

يُذكر أن هند البلوشي نشأت في عائلة فنية، حيث كان والدها عازف عود، وأختاها هما المغنية والممثلة مرام والممثلة مي البلوشي، دخلت هند المجال الفني عام 2005 بعد أن قدمها الفنان جمال الردهان في مسلسل “زينة الحياة”، وقيل إنه اكتشف موهبتها حين حضرت إحدى البروفات المسرحية بصحبة أختها مي البلوشي، لكن انطلاقتها الحقيقية كانت من خلال مسلسل “اللقيطة” الذي عُرض في العام نفسه وأخذ نصيباً كبيراً من النجاح، وبعد اللقيطة انهالت عليها العروض واستمرت بعد ذلك في التمثيل، وقد شاركت مع شقيقتيها مرام ومي في فيديو كليب أغنية “في العلالي” لمرام، وشاركهن فيه مشعل الشايع.