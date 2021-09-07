شيريهان تُحيي ذكرى ميلاد “الأستاذ”: “رحلوا لكنّهم لم يرحلوا منّي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيت الفنانة شيريهان ذكرى ميلاد الفنان الراحل فؤاد المهندس، التي حلّت أمس (6 أيلول)، مؤكّدةّ أنه مثلها الأعلى في المسرح والتلقائية.

ونشرت في حسابها عبر “تويتر” تدوينة قالت فيها: “رحلوا لكنهم لم يرحلوا مني، مثلي الأعلى في المسرح والتلقائية أستاذي فؤاد المهندس 6 سبتمبر 1924”.

وحلّت أمس الاثنين ذكرى المهندس، الذي برع في تقديم كثير من الأعمال في المسرح والسينما والتلفزيون والإذاعة، وأطلق عليه لقب “الأستاذ” و”الفنان الشامل”.

وقدّم خلال مسيرته الفنية ما يقرب من 166 عملاً فنياً، كما أنه قدّم أيضاً برامج إذاعية مثل برنامجه الشهير “كلمتين وبس”.

ومن أشهر مسرحياته: “هالة حبيبتي”، “سك على بناتك”، “علشان خاطر عيونك”، “هالو دوللي”، “النجمة الفاتنة”، “أنا وهو وهي”، و”سيدتي الجميلة”، ومن الأفلام: “أرض النفاق”، “أخطر رجل في العالم”، “شنبو في المصيدة”، “العتبة جزاز”، “مستر أكس”، و”فيفا زلاطا”.

وتوفي المهندس عن عمر ناهز 82 عاماً، على إثر تعرضه لأزمة قلبية حادة، نتيجة شعوره بالفزع الشديد بعد رؤيته سقوط سقف غرفته، بسبب نشوب حريق هائل في منزله.