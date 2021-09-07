بعد ضحك غير منقطع.. أحمد مكي وكريم عبد العزيز يعانيان هذه المشكلة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أن المسلسل الأكثر جدية “الاختيار 2” لم تكن كواليسه كذلك، حيث سيطرت حالة من الكوميديا على نجوم المسلسل داخل الكواليس، فأسهمت الكوميديا في تخفيف حدة المشاهد، التي غلب عليها القتل والدماء.

وكشف الفنان المصري أحمد مكي عن مقطع فيديو من كواليس تصوير أحد مشاهد المسلسل، وظهر فيه رفقة شريكه في البطولة كريم عبدالعزيز، وهما تنتابهما لحظات من الضحك الهستيري، في موقف لا يستدعي ضحكاً على الإطلاق.

وشارك مكي متابعيه في “إنستغرام” مقطع الفيديو، وحاول إيجاد تفسير لهذا السلوك الذي يرافقه منذ طفولته، وهو الضحك الذي يداهمه في أوقات الجد، وظن أنه ربما يتخلص من هذا السلوك مع التقدم في العمر لكنه لم ينقطع.

ويروي مكي كيف كان يدخل في نوبة ضحك بمواقف لا تستدعي ذلك: “مشكلتي من وأنا في الحضانة.. الضحك وقت الجد.. ياما اتطردت من حصص ومحاضرات، وكنت باصبر نفسي انه لما أكبر حبطل وحتروح مني العادة دي.. اديني كبرت بس المصيبة اني قابلت واحد عنده نفس مشكلتي”.

لكن رواد مواقع التواصل الاجتماعي كان لهم رأي منطقي، إذ رأوا أن أي موقف هو في حد ذاته مدعاة للضحك بالنسبة لنجمين مثل مكي وكريم، اللذين يميلان بطبيعتهما للسخرية والكوميديا، لما لا وقد تميزا بأدوارهما العديدة ذات الطابع الكوميدي.

مسلسل “الاختيار 2” لاقى أصداء واسعة بين رواد التواصل الاجتماعي، لدى عرضه في سباق دراما رمضان للعام الماضي، لاسيما أن هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها أحمد مكي بدور ضابط شرطة، ويبتعد عن الكوميديا، التي اعتاد متابعوه رؤيته فيها، ما ترك انطباعاً قوياً لدى الجمهور.

يذكر أن مسلسل “الاختيار 2” بطولة: كريم عبدالعزيز وأحمد مكي، وتأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة “سينرجي”.

وشارك في العمل: إياد نصار، بشرى، إنجي المقدم، أسماء أبواليزيد، طارق صبري، هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطي، عمر الشناوي، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، وأحمد شاكر عبداللطيف، وعدد من الفنانين الشباب.