آخرهم سيدهارث شوكلا.. مشاهير بوليوود فارقوا الحياة في سن مبكر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يصور مشاهير بوليوود أدواراً كبيرة على الشاشة، ما يجعلنا نشعر بأنهم لا يموتون ولا يقهرون في الحياة الواقعية. الحقيقة هي أنهم بشر مثلنا، وعرضة لتقلبات الحياة مثلنا.

كما أن مسيرتهم الفنية أصعب بالنسبة لهم، لأنهم يعانون ارتفاعات وانخفاضات شديدة في النجومية، ما يؤدي إلى الاكتئاب والقلق والغضب وما إلى ذلك، ما يؤدي أحياناً إلى المرض أيضاً.

وفي هذا التقرير، نقدم عدداً من مشاهير بوليوود، الذين أصبحت حياتهم المهنية محدودة بسبب الموت المفاجئ:

سيدهارث شوكلا

توفي النجم الشاب سيدهارث شوكلا قبل أيام قليلة بنوبة قلبية مفاجئة عن عمر 40 عاماً، تاركاً الجميع بمن في ذلك عائلته ومعجبوه وزملاؤه في حالة صدمة. وقد ظهر سيدهارث لأول مرة في التمثيل بالبرنامج التلفزيوني الهندي “بابول كا أنغان تشوتي نا” عام 2008. وحصل على أول إنجاز كبير له بعد أن لعب دور البطولة في برنامج ” باليكا فادهو”.

كما شارك في العديد من برامج تلفزيون الواقع؛ بما في ذلك: “Khatron Ke Khiladi”، و”India’s Got Talent”، ومواسم متعددة من برنامج “Bigg Boss”.

براتيوشا بانيرجي

توفيت النجمة براتيوشا بانيرجي، التي لعبت دور أناندي في “باليكا فادو”، في 1 أبريل 2016، عن عمر يناهز 24 عاماً، فيما تم العثور على جثتها معلقة بمنزلها في غورغاون، وتم نقل الممثلة إلى مستشفى في أندهيري من قبل صديقها راهول راج سينغ، حيث أعلن عن وفاتها.

سوسانت سينغ راجبوت

توفي سوسانت سينغ راجبوت، في 14 يونيو 2020، وعثر عليه ميتاً بمنزله في باندرا، وجسده معلق في مروحة سقف. وقيل إن سبب الوفاة هو الانتحار، وخلص تقرير تشريح الجثة إلى أن راجبوت توفي بسبب الاختناق بسبب الشنق.

جياه خان

تم العثور عليها ميتة بشقتها في مومباي عام 2013، عن عمر يناهز 25 عاماً. على الرغم من الحكم على وفاتها بأنها انتحار، إلا أن والدتها زعمت أنه تم قتلها.

سريديفي كابور

أثارت وفاة النجمة الهندية سريديفي كابور صدمة في الهند، وللملايين من معجبيها حول العالم، بوفاتها المفاجئة في دبي عام 2018، وقد توفيت سريديفي غرقاً في حمام غرفتها الفندقية، بعد فقدانها الوعي خلال الاستحمام.