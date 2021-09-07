رسالة جديدة من إيمي سمير غانم لوالديها الراحلين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لا تزال الشقيقتان دنيا وإيمي سمير غانم يمران بحالة حزن شديدة على رحيل والديما سمير غانم وبعده دلال عبد العزيز.

وتعبيراً عن هذا الحزن نشرت إيمي صورة لهما من خلال حسابهاعلى موقع “إنستغرام” وعلقت عليها قائلة :” يا أجمل وأطيب وأخف دم اب و أم شافتهم عينيا، انتوا بالنسبه لي مسافرين تصوروا و راجعين”

وأكملت :”لحد ما اشوفكوا تانى و افضل برده تحت رجليكوا اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خير منها الله يرحمكم ويغفر لكم و يتقبل دعواتي انا و دنيا ليكوا”

وأنهت : “بحبكم للأبد”

المعروف أن سمير غانم ودلال عبد العزيز توفيا متأثرين بفيروس كورونا وتداعياته.