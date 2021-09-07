فيديو: خالد يوسف في أول ظهور بعد عودته لمصر: "طلعت من سفري بفيلم تقيل"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطل المخرج المصري خالد يوسف أمام الجمهور في أول ظهور تلفزيوني بعد عودته إلى مصر مع الإعلامي عمرو أديب.

وتحدث خالد يوسف عن زوجته الفنانة التشكيلية السعودية شاليمار شربتلي ببرنامج "الحكاية" عبر قناة "mbc مصر"، مساء الإثنين.

وقال يوسف إنه تم استقباله بحفاوة كبيرة في كل البلاد التي زارها خلال السنوات الماضية وعلى رأسها بريطانيا والإمارات والسعودية، موضحا: "السعودية استقبلتني استقبالا هائلا، بلد مراتي صحيح وعشان خاطرها".

وعقب "أديب" قائلا: "مراتك ست عظيمة"، فقال يوسف: "أكيد.. اللي تستحمل اللي حصل فيّا ده ست عظيمة، هي كان عندها يقين فيّا ومهمهاش كل اللي حصل، ودافعت عني أكتر ما دافعت عن نفسي".

وتابع أن "الغربة صعبة جدا، وتجربة العيش خارج وطنك إحساس صعب، لكني لم أشعر بالغربة بمعناها التقليدي".

وأشار إلى أن "قرار العودة إلى مصر لم يحكمه غير إحساسي، وحسيت إني عاوز أرجع".

وفي موضع آخر، قال المخرج خالد يوسف إنه سافر إلى الخارج من أجل الزيارة وتعرض إلى الافتراء، مضيفا: "تعرضت لحملة فوق احتمالي واحتمال أسرتي، وابتعدت لأتجنب كل ذلك".

وواصل حديثه: "طلعت من سفري إلى الخارج بفيلم تقيل مش عادي وهعمله، وما ضيعتش وقت، وعيشت كويس جدا، وكان حظي جيد لأن تلك الفترة كانت كورونا على أشدها".