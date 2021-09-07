كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 08:47 صباحاً - أعربت الفنانة ” إيمي سمير غانم ” في منشور لها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات عن حزنها على رحيل والديها الفنان ” سمير غانم ” والفنانة ” دلال عبد العزيز ” وافتقادها وحبها لهم .
وتضمن المنشور صورة تجمع كلا من سمير غانم وزوجته دلال عبد العزيز كتبت إيمي في تعليقها عليها : ” يا أجمل وأطيب وأخف دم أب وأم شافتهم عينيا .. انتوا بالنسبالي مسافرين تصوروا وراجعين لحد ما اشوفكوا تاني وافضل برده تحت رجليكوا ” .
وتابعت : ” اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خير منها .. الله يرحمكم ويغفر لكم ويتقبل دعواتي انا ودنيا ليكوا .. بحبكم للابد ” .
كانت هذه تفاصيل خبر بصورة لوالديها .. إيمي سمير غانم : ” انتو بالنسبالي مسافرين “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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