نهاية مأساوية لبطل المسلسل مايكل كاي ويليامز.. إليك التفاصيل

محمد الفلاح - الثلاثاء 7 سبتمبر 2021

عُثر على الممثّل الأمريكي مايكل كاي ويليامز الذي اشتهر بدور عمر ليتل في المسلسل الناجح "The Wire" ميتا في شقّة في نيويورك.



وقال جون جريمبل المسؤول في قسم شرطة نيويورك لوكالة الأنباء الفرنسية إن ويليامز "توفّي في شقّة في بروكلين".

وصرّحت وكيلة أعمال ويليامز "بحزن عميق، تعلن العائلة وفاة الممثّل المرشّح لعدّة جوائز إيمي مايكل كينيث ويليامز".

وجاء في البيان الصادر عن مريانا شفران من "شفران بي آر" أن "العائلة تطلب منكم احترام خصوصيتها في حدادها".

ولم يقدّم بعد أيّ سبب رسمي للوفاة، لكن عدّة وسائل إعلام أمريكية نقلت عن مصادر معنية بإنفاذ القانون قولها إنها تشتبه بأن تكون جرعة زائدة من المخدّرات هي السبب.

وقد اشتهر الممثّل المولود في بروكلين قبل 54 عاما والذي يحمل ندبة على وجهه خصوصا بدوره في مسلسل "The Wire" على "إتش بي أو" الذي جسّد فيه لصّا مسلّحا يقوم بسرقة تجّار المخدّرات في بالتيمور.

وامتّد هذا المسلسل الذي لقي نجاحا كبيرا على 5 مواسم من 2002 إلى 2008.

وعُرف مايكل كاي ويليامز أيضا بدور ألبرت "تشوكي" وايت في مسلسل "بوردووك إمباير" على "اتش بي أو".

ورُشّح ويليامز لعدّة جوائز "إيمي" عن أدوار متعدّدة، آخرها كان هذه السنة عن أدائه في "لافكرافت كانتري" وأيضا في 2015 عندما لعب دور زوج مغنية البلوز بيسي سميث في فيلم "بيسي".

ومن الأعمال الأخرى التي خوّلته الترشّح لهذه الجوائز العريقة، "ذي نايت أوف" سنة 2016 و"وين ذاي سي آس" سنة 2019 حول مجموعة من الشباب ذو البشرة السمراء يُتّهمون زورا بالاغتصاب في سنترال بارك في ثمانينيات القرن الماضي.

وكشف ويليامز أن الندبة على وجهه خلّفها عراك في الشارع يوم عيد ميلاده الخامس والعشرين عندما جرحه رجل بشفرة.

وقال في مقابلة مع "إن بي آر" إن هذه الندبة البارزة ساعدته على التقدّم في مسيرته من راقص في الصفوف الخلفية في أغنيات مصوّرة لنجوم مثل مادونا وجورج مايكل إلى صاحب أدوار بارزة في أعمال درامية.