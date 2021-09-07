سعر الريال السعودي في مصر اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - واصل متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، الاستقرار اليوم الثلاثاء، 7 سبتمبر 2021، في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة.

وظل متوسط سعر الريال السعودي في مصر، اليوم الثلاثاء، لدى البنك المركزي المصري، ثابتا عند نحو 4.17 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

أعلى سعر للريال السعودي

ووفق مسح أجرته ”الخليج 365” على الأسعار في 23 بنكا، بلغ متوسط سعر العملة السعودية، 4.13 جنيه للشراء، و 4.20 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي أعلى سعر للشراء عند نحو 4.17 جنيه في 5 بنوك، هي البنك التجاري الدولي، والمصري الخليجي، والمصرف العربي الدولي، وبلوم مصر، والمشرق.

فيما جاء أعلى سعر لبيع الريال، عند نحو 4.23 جنيه في بنك البركة.

وسجل سعر الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

لا ربط مع إسطنبول

قال الدكتور محمد فريد صالح -رئيس البورصة المصرية لـ"الخليج 365"- إنه لا توجد نية لإعادة إحياء مشروع الربط مع بورصة إسطنبول.

أضاف على هامش اجتماع لجنة البورصات والبنوك التابعة لجمعية رجال الأعمال المصريين "مقرها القاهرة"، إن فكرة ربط الأسواق ببعضها كان في فترات سابقة قبل التطور التكنولوجي الكبير الذي يشهده العالم اليوم.

كانت مصر تدرس حتى 2013 مشروعا لربط بورصتها ببورصة إسطنبول.





أسعار الدولار واليورو والإسترليني

واستقر متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 15.65 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع.

بينما تراجع متوسط سعر اليورو، لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 18.56 جنيه للشراء، و18.68 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.59 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع.

كما انخفض متوسط سعر الجنيه الإسترليني، في المركزي المصري، إلى مستوى 21.66 جنيه للشراء، و21.79 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.69 جنيه للشراء، و21.84 جنيه للبيع.

أسعار الدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي، في بنك مصر المركزي، عند نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

فيما سجل متوسط سعر الدينار الكويتي، في المركزي المصري، نحو 51.99 جنيه للشراء، و 52.46 جنيه للبيع، مقابل نحو 52.07 جنيه للشراء، و 52.41 جنيه للبيع.