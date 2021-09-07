سعر اليورو في مصر اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تراجع متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي، مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، 7 سبتمبر 2021، في البنوك، وشركات الصرافة.

وانخفض متوسط سعر اليورو، لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 18.56 جنيه للشراء، و18.68 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.59 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع.

أعلى سعر لليورو في مصر

ووفق مسح ”الخليج 365” على الأسعار في 23 بنكا، سجل متوسط سعر اليورو، 18.54 جنيه للشراء، و18.70 جنيه للبيع.

وجاء أعلى سعر لليورو في مصر، عند 18.59 جنيه للشراء، و18.72 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك الأهلي الكويتي.

فيما جاء أقل سعر لليورو في مصر، عند نحو 18.38 جنيه للشراء، و18.59 جنيه للبيع، فى بنك الإستثمار العربي.

وسجل اليورو في بنكي الأهلي المصري، ومصر (أكبر بنكين حكوميين)، نحو 18.53 جنيه للشراء، و18.69 جنيه للبيع.

قفزة الناتج المحلي الإجمالي

وفي مطلع سبتمبر/أيلول الجاري، قال مجلس الوزراء المصري إن الناتج المحلي الإجمالي لمصر نما 7.7% في الأشهر الثلاثة من مارس/ آذار حتى نهاية يونيو/ حزيران، مقارنة مع انكماش بلغ 1.7% في الفترة نفسها من العام الماضي.

فيما أعلن البنك المركزي المصري، الإثنين، عن ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي إلى 40.672 مليار دولار في أغسطس/آب من 40.609 مليار دولار في يوليو/ تموز.

وأكدت الحكومة المصرية على أن القراءة المبدئية لنمو الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2020-2021، المنتهية في الثلاثين من يونيو/حزيران، تبلغ حوالي 3.3%.

وتتوقع مصر نموا قدره 5.4% للسنة المالية الحالية التي بدأت في يوليو/ تموز الماضي.





وتقود مصر خطة إصلاح اقتصادي منذ عام 2016، بدأت تؤتي ثمارها في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية في البلاد.

أسعار الدولار والإسترليني في مصر

واستقر متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 15.65 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع.

بينما انخفض متوسط سعر الجنيه الإسترليني، في المركزي المصري، إلى مستوى 21.66 جنيه للشراء، و21.79 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.69 جنيه للشراء، و21.84 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار في مصر

وواصل متوسط سعر الريال السعودي، لدى البنك المركزي المصري، الاستقرار عند نحو 4.17 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع.

كما ظل سعر الدرهم الإماراتي، في بنك مصر المركزي، ثابتا عند نحو 4.26 جنيه للشراء، و 4.28 جنيه للبيع.

فيما سجل متوسط سعر الدينار الكويتي، في المركزي المصري، نحو 51.99 جنيه للشراء، و 52.46 جنيه للبيع، مقابل نحو 52.07 جنيه للشراء، و 52.41 جنيه للبيع.