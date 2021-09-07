شكرا لقرائتكم خبر عن رنا سماحة تحيى حفلا غنائيا فى ساقية الصاوى.. وتؤكد: الحمل لن يؤثر على غنائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى اليوم الثلاثاء المطربة رنا سماحة حفلا غنائيا فى ساقية الصاوى، وتقدم خلال الحفل باقة مميزة من أغنياتها بجانب بعض الأغانى التى تتغنى بها لنجوم آخرين، وتظهر خلال الحفل معالم حملها فى طفلها الأول التي أعلنت منذ فترة عنه.

وقالت رنا سماحة مؤخرًا فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن الحمل لن يؤثر على غنائها فى الحفلة، معربة عن سعادتها لمشاركة الجمهور هذه اللحظات الجميلة التى تعيشها هذه الأيام.

وتفاجأ مؤخرًا متابعو الفنانة رنا سماحة بإلغائها متابعة زوجها الملحن والمطرب سامر أبو طالب عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، كما قامت بحذف جميع صورهما معًا في كل المناسبات بما فيها صور الزفاف وشهر العسل .

وطرحت مؤخرًا المطربة رنا سماحة، كليب أغنيتها "أستاذ تمثيل" عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، وهى من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان محمد فخرانى، توزيع زيزو فاروق، ميكس وماستر ماهر صلاح.

وتقول كلمات أغنية "أستاذ تميل": "خدتك على عيبك وقبلت وكان بالى طويل.. قولت هتتغير ولقيتك أستاذ تمثيل.. كت فرصة وجاتلك واهى ضاعت من غير تفاصيل.. خلصت واتقفلت والغلطان هو الى يشيل.. من غير حكايات يلا اتفضل سلامات.. لو فى الشارع هتبات فاتحين بقى كشف حساب.. الباب مقفول مهما هتحكى وهتقول.. ده الى بيكدب على طول هيعيش ويموت كداب.. من غير تخطيط قلبى عمل طيب وعبيط.. لا لقيت ولا غنا ولا سيط خليك واحد متساب.. اتكلم واستغلب برضو عليا ميمشيش.. حافظاك انا صم وعارفه انك بتحب تعيش.. لو جى عشان نفسك ترجع لأ انسى مفيش.. شكراً مش فاضيه خلص وقتك متزهقنيش".