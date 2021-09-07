شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث أفلام مارفل Shang-Chi يحقق 127 مليونا فى 3 أيام عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم الأبطال الخارقين الجديد Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings، الذى طرح منذ يوم 3 سبتمبر الجارى إلى 127 مليونًا و600 الف دولار منذ وصوله دور العرض حول العالم، وكان قد حقق 71 مليونًا و400 ألف دولار في العرض الافتتاحى للعمل.

وأنقسمت الإيرادات بين 71 مليونًا و400 ألف دولار بـ دور العرض في الولايات المتحدة الأمريكية، و56 مليون و200 ألف دولر بـ دور العرض حول العالم.

الفيلم ينضم إلى أفلام الأبطال الخارقين التي أنتجتها "مارفل" خلال العقود الماضية، وتدور أحداث الفيلم الذي يقوم ببطولته الكندي ذات الأصول الصينية "سيمو ليو"، حول "شانج تشي" الذي يدربه والده منذ الصغر على الفنون القتالية، فيصبح من أقوى المقاتلين، لكن فيما بعد يتمرد على خطط والده ويدافع عن الأرض في مواجهة منظمة "الخواتم العشرة".

ويقوم ببطولة الفيلم الجديد Shang-Chi كل من أوكوافينا، إنه ليو، ميشيل يوه، تيم روث، بنديكت وونج، فالا تشين، بن كينجسلي، توني تشيو واي ليونج، فلوريان مونتينو، دالاس ليو، روني تشينج.