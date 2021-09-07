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جمال العدل ضيف وفاء الكيلاني في "السيرة" على dmc بهذا الموعد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

يحل المنتج جمال العدل ضيفا على برنامج "السيرة"، الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على قناة dmc، يومي الخميس والجمعة المقبلين، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

يتحدث "العدل" خلال اللقاء عن حياته الشخصية وذكريات مرحلة الطفولة، وعلاقته بوالده وأشقائه لا سيما الراحل سامي العدل، وكذلك زواجه الحالي وتفاصيل تعامله مع أولاده.

يكشف أيضا موقفه من نادي الزمالك، وكيف بدأت علاقة الأسرة ككل بكرة القدم، وانقسمت نصفين حول تشجيع الأهلي والزمالك، والمواقف الطريفة والصعبة التي جمعتهم بسبب ، فضلا عن العديد من الذكريات عن حياته سواء في العمل أو الحياة الشخصية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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