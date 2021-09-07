جيني اسبر تهاجم أصالة ورامز الأسود لهذا السبب!.. فيديو

كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 06:49 صباحاً - هاجمت الفنانة السورية، جيني إسبر، مواطنتها الفنانة أصالة نصري، واتهمتها بعدم الوفاء كما انتقدت مواطنها الفنان رامز الأسود واتهمته بقلة الادب وذلك خلال حوارها مع الاعلامي اللبناني رودولف هلال في برنامج المواجهة المذاع على قناة “صوت بيروت انترناشيونال”

جيني اسبر تهاجم اصالة

في البداية، قالت جيني اسبر انه ليس لديها اي موقف من اصالة وانه من حقها ان تعبر عن رأيها غير انها تابعت بالقول “لكن بالنسبة لي انا بشوفها ليست وفية لبلدها”.

وانتقدت جيني اسبر بتحول اصالة من تأييد النظام الى التشهير به قائلة “اصالة الذي عملته في بداية الازمة هي شهرت مع انه هي من فترة قصيرة كانت كثير مؤيدة وللعظم وهذا الشي خلا الناس تنقز منها”.

ماهو موقف جيني أسبر من أصالة نصري؟ وهل تطالب النظام السوري بمسامحتها وعودتها الى بلدها؟#المواجهة@RodolphHilal @JennyEsberSY pic.twitter.com/cVi75nliQm — Sawt Beirut International (@SawtBeirut) September 6, 2021

وأيدت جيني إسبر أن يسامح الرئيس السوري، بشار الأسد، أصالة نصري، ويسمح لها بالعودة إلى بلدها مرة أخرى، وذلك لأنها تتفق مع فكرة المسامحة وأنه يجب منح الإنسان فرصة، باستثناء الذين تسببوا في قتل وأذية الناس.

جيني اسبر تهاجم رامز الأسود

من ناحية أخرى، هاجمت جيني إسبر في برنامج “المواجهة” مواطنها الفنان، رامز الأسود، بعد أن هاجمها في وقت سابق، وصرح في أحد لقاءاته الإذاعية أن اقتحامها عالم التدريب على التمثيل “كارثة”، بحسب وصفه.

واعتبرت إسبر أن ما قاله الأسود في حقها “قلة أدب ووقاحة”، واتهمته أنه حاول إدراج اسمها لمجرد نيل الشهرة.