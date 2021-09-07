شكرا لقرائتكم خبر عن Don't Breathe 2 يحقق 40 مليون منذ طرحه أغسطس الماضى حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم الرعب Don't Breathe 2، إلى 40 مليونًا و790 ألف دولار منذ طرحه بدور العرض السينمائى المختلفة حول العالم في 13 أغسطس الماضى، وكان قد حقق العمل إيرادات وصلت إلى 10 ملايين و622 ألف دولار فى العرض الافتتاحى بـ 3005 دار عرض أمريكية.

وانقسمت الإيرادات بين 27 مليونًا و990 ألف دولار في دور العرض الأمريكية، و12 مليونًا و800 ألف دولار في دور العرض حول العالم.

يدور فيلم الرعب Don't Breathe 2، حول اختباء نورمان نوردستروم لسنوات في كوخ منعزل، وقام بتربية فتاة يتيمة خرجت من حريق منزل، لكن ينهار وجودهم الهادئ عندما تظهر مجموعة من الخاطفين وتأخذ الفتاة، مما يجبر نورمان على ترك ملاذه الآمن لإنقاذها.

فيلم Don't Breathe 2، من بطولة كل من ستيفن لانج، بريندان سيكستون الثالث، مادلين جريس، ستيفاني ارسيلا، روتشي ويليامز، بوبي سكوفيلد، آدم يونج، ستيفان رودري، ديانا بابنيكوفا، كريستيان زاجيا، رون روجيل.