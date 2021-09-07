جيني اسبر تفاجىء رودولف هلال بموقفها من المساكنة.. ولماذا قال لها: “شكلك مش هيك”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 05:43 صباحاً - حلت الفنانة السورية جيني اسبر ضيفة على الاعلامي اللبناني رودولف هلال في الحلقة الاخيرة من برنامج المواجهة المذاع عبر قناة “صوت بيروت انترناشيونال”.

وعبرت جيني اسبر، خلال الحلقة، عن موقفها من المساكنة حيث قالت “انا ضد المساكنة لأنه بحس المرأة تفقد قيمتها لما تكون مع شخص بالمساكنة” ثم تساءلت “ليش انا بدي كون مع شخص بدون عقد زواج؟”.

ورفضت جيني اسبر تبرير المساكنة بالتجربة قائلة “معناتها كون مع شي عشرة او عشرين واحد” ثم وجهت سؤالا الى مقدم البرنامج قائلة “انت بتقبل تكون مع واحدة لها تجربة مع 15 او 20 شخص؟”.

غير ان رودولف هلال اعتبر ان موقف جيني اسبر من المساكنة لا يتطابق مع شكلها حيث قال لها: “غريب مع انه شكلك عكس ذلك” ما اثار استغرابها فردت ضاحكة “شكلي كباريهات يعني؟”.

واكدت جيني اسبر انها لن تسمح لابنتها ان تقوم بالسكن مع شاب بدون زواج قائلة “اكيد لا لأن الغلط اللي بدها تعملوا هلاء انا بدي ادفع ثمنه بعدين”.