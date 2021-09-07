فن ومشاهير

مهرجان البندقية بالصور: عودة نجوم السينما بثقة إلى السجادة الحمراء

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يتواصل مهرجان البندقية السينمائي في دورته 78، بانتظار إعلان الفيلم الفائز بجائزة الأسد الذهبي السبت المقبل.

افتتح المهرجان في 1 سبتمر/ أيلول بفيلم "مادريس باراليلاس" للمخرج الإسباني بيدرو ألمودوفار، ويرأس لجنة تحكيم دورة السنة الحالية المخرج الكوري الجنوبي بونغ جون-هو صاحم فيلم "باراسايت".

هذه الدورة الثانية التي تعقد في زمن ، ويبدو جوّ المهرجان هذا العام أكثر ارتياحاً بفضل اللقاحات، ولو أن تطبيق الإجراءات الصحية الصارمة يستمر، /ع إلزامية حصول الضيوف على تصيح صحّي.

واستغلّ النجوم الأمر للمشي بثقة على السجادة الحمراء، من بينهم كريستين ستيوارت التي تلقت الانتباه بأداء دور الليدي ديانا في فيلم "سبنسر" للمخرج بابلو لارين.

وتشكّل موسترا 2021 عودة كبار أسماء السينما والاستوديوهات الهوليوودية إلى البندقية حيث ستعرض أفلام من 59 بلداً، ويشارك نجوم كبار مثل بنديكت كامبرباتش وببينيلوبي كروز وأنطونيو بانديراس وكيت هادسن وكيرستن دانست.

النجمان تيموثي شالاميه وزيندايا خلال افتتاح فيلم

Getty Images
النجمان تيموثي شالاميه وزيندايا خلال افتتاح فيلم "دون"

الممثلة الأمريكية كريست ستيوارت والمخرج التشيلي بابلو لارين خلال افتتاح فيلم

Getty Images
الممثلة الأمريكية كريست ستيوارت والمخرج التشيلي بابلو لارين خلال افتتاح فيلم "سبنسر" عن حياة الأميرة ديانا

الممثلان الإسبانيان أنطونيو بانديراس وبنيلوبي كروز في افتتاح فيلم

Getty Images
الممثلان الإسبانيان أنطونيو بانديراس وبنيلوبي كروز في افتتاح فيلم "المسابقة الرسمية"

وصول الممثلة الأمريكية كيرستن دانست إلى البندقية

Getty Images
وصول الممثلة الأمريكية كيرستن دانست إلى البندقية

الممثلان الأمريكيان اسحق آيزك وجيسيكا شاستاين خلال افتتاح فيلم

Getty Images
الممثلان الأمريكيان اسحق آيزك وجيسيكا شاستاين خلال افتتاح فيلم "مشاهد من زواح"

المخرجة اللبنانية منية عقل، تتوسط بطلي فيلمها

Getty Images
المخرجة اللبنانية منية عقل، تتوسط بطلي فيلمها "كوستا برافا" نادين لبكي وصالح بكري

الممثلة الأمريكية كيت هادسن خلال افتتاح فيلم

Getty Images
الممثلة الأمريكية كيت هادسن خلال افتتاح فيلم "مونا ليزا والقمر الدموي\"

نجم تيك توك الشهير الإيطالي كابي لامي خلال افتتاح فيلم

Getty Images
نجم تيك توك الشهير الإيطالي كابي لامي خلال افتتاح فيلم "أوهام ضائعة"
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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