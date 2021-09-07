مهرجان البندقية بالصور: عودة نجوم السينما بثقة إلى السجادة الحمراء

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يتواصل مهرجان البندقية السينمائي في دورته 78، بانتظار إعلان الفيلم الفائز بجائزة الأسد الذهبي السبت المقبل.

افتتح المهرجان في 1 سبتمر/ أيلول بفيلم "مادريس باراليلاس" للمخرج الإسباني بيدرو ألمودوفار، ويرأس لجنة تحكيم دورة السنة الحالية المخرج الكوري الجنوبي بونغ جون-هو صاحم فيلم "باراسايت".

هذه الدورة الثانية التي تعقد في زمن كورونا، ويبدو جوّ المهرجان هذا العام أكثر ارتياحاً بفضل اللقاحات، ولو أن تطبيق الإجراءات الصحية الصارمة يستمر، /ع إلزامية حصول الضيوف على تصيح صحّي.

واستغلّ النجوم الأمر للمشي بثقة على السجادة الحمراء، من بينهم كريستين ستيوارت التي تلقت الانتباه بأداء دور الليدي ديانا في فيلم "سبنسر" للمخرج بابلو لارين.

وتشكّل موسترا 2021 عودة كبار أسماء السينما والاستوديوهات الهوليوودية إلى البندقية حيث ستعرض أفلام من 59 بلداً، ويشارك نجوم كبار مثل بنديكت كامبرباتش وببينيلوبي كروز وأنطونيو بانديراس وكيت هادسن وكيرستن دانست.

Getty Images النجمان تيموثي شالاميه وزيندايا خلال افتتاح فيلم "دون"

Getty Images الممثلة الأمريكية كريست ستيوارت والمخرج التشيلي بابلو لارين خلال افتتاح فيلم "سبنسر" عن حياة الأميرة ديانا

Getty Images الممثلان الإسبانيان أنطونيو بانديراس وبنيلوبي كروز في افتتاح فيلم "المسابقة الرسمية"

Getty Images وصول الممثلة الأمريكية كيرستن دانست إلى البندقية

Getty Images الممثلان الأمريكيان اسحق آيزك وجيسيكا شاستاين خلال افتتاح فيلم "مشاهد من زواح"

Getty Images المخرجة اللبنانية منية عقل، تتوسط بطلي فيلمها "كوستا برافا" نادين لبكي وصالح بكري

Getty Images الممثلة الأمريكية كيت هادسن خلال افتتاح فيلم "مونا ليزا والقمر الدموي\"