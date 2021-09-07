شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة "الفرح فرحنا" تواصل التصوير فى حارة بمنطقة شبرامنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الفنان "أوس أوس" وأسرة مسلسل "الفرح فرحنا" تصوير أحداث العمل فى حارة العدلية بمنطقة شبرامنت، وتجمع هذه المشاهد معظم أبطال العمل، خاصة أن معظم أحداث الحلقات تدور هناك داخل الحارة، ومن المقرر عرض العمل فى الموسم الشتوى المقبل.

يذكر أن مسلسل "الفرح فرحنا" بطولة كل من أوس أوس، ويزو، محمد ثروت، ميرنا جميل، أوتاكا، سامى مغاورى، عارفة عبد الرسول، وإيمان السيد، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف حسن مصطفى محرم، سيناريو وحوار الثلاثي خليفة وأحمد محارب وعبده وإشراف عام على الكتابة أوتاكا وإخراج معتز التوني.

ويعتبر مسلسل "الفرح فرحنا" التجربة الثالثة في الدرما التليفزيونية بعد أن قدم قبل ذلك مسلسل "صد رد" مع علي ربيع ومحمد عبدالرحمن ومسلسل "2 في الصندوق" التي تم عرضها رمضان 2020 والتي حازت علي اعجاب كل من الجمهور والنقاد مع الفنان حمدى الميرغنى.

ومن ناحية أخرى شارك الفنان محمد أسامة "أوس أوس"، في مسرحية "شمسية و4 كراسي"، مع الفنان أشرف عبد الباقى، والتي افتتح عروضها مؤخرًا على مسرح مارينا 4.

شارك في بطولة "شمسية و4 كراسي"، الفنان أشرف عبد الباقي ومعه عدد من النجوم الذين قدمهم من خلال العمل المسرح الشهير مسرح مصر وهم محمد أسامة الشهير بـأوس أوس، ومحمد عبد الرحمن الشهير بتوتا، ومحمد أنور، ومعهم الفنانة ميريهان حسين.