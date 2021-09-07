شكرا لقرائتكم خبر عن 40 مليون دولار لـ فيلم الرعب Candyman منذ طرحه أغسطس الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم الرعب الجديد Candyman، إلى 40 مليونًا و419 ألف دولار منذ طرحه يوم 27 أغسطس الماضى بـ دور العرض حول العالم، وكان قد حقق 22 مليونًا وألف دولار في العرض الافتتاحى للعمل في 3569 دار عرض أمريكية.

وانقسمت الإيرادات بين 35 مليونًا و123 ألف دولار بـ دمور العرض الأمريكية، و5 ملايين و296 ألف دولار بـ دور العرض المختلفة حول العالم.

يدور فيلم الرعب Candyman، بعد سنوات عديدة من هدم آخر أبراج كابريني، انتقل أنتوني وشريكه إلى دور علوي في كابريني الآن، وقابلا عجوز الذى سيحكى لـ أنتوني للقصة الحقيقية وراء Candyman، وبالتالى حرصًا على استخدام هذه التفاصيل المروعة في الاستوديو الخاص بهما كعنصر جديد للوحات، ولكن أنتونى لم يعرف أنه سيفتح دون علمه باب إلى ماضى معقد يكشف عقله ويطلق العنان لموجة مرعبة من العنف، من جديد.

ويقوم ببطولة فيلم الرعب Candyman، كل من يحيى عبد المتين الثاني، تيونا باريس، ناثان ستيوارت جاريت، كولمان دومينجو، كايل كامينسكي، فانيسا ويليامز، بريان كينج، ميريام موس، ريبيكا سبينس، كارل كليمونز هوبكنز، كريستيانا كلارك.