أول ظهور لـ كارولين عزمي مع خطيبها بعد الخطوبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شاركت الفنانة الشابة كارولين عزمي، جمهورها ومتابعيها، صورة مع خطيبها بيشوي ويليم.

ونشرت كارولين الصورة الأولى مع "بيشوي" منذ الاحتفال بخطوبتهما، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت بـ"إيموجي قلب".

واحتفلت كارولين عزمي، بخطوبتها على الشاب بيشوي ويليم، مساء الخميس الموافق 15 يوليو الماضي، وسط حضور أسرة العروسين، وعدد من الأصدقاء المُقربين.

كارولين حققت شهرة واسعة من خلال مشاركتها في مسلسل "أبو العروسة" مع الفنان سيد رجب والفنانة سوسن بدر، وشارك في بطولته نرمين الفقي، مدحت صالح، ولاء الشريف، محمود حجازي.

وشاركت كارولين عزمي مؤخرا في الجزء الثاني من مسلسل "الحرامي" الذي عُرض في شهر أغسطس على منصة "شاهد vip".

"الحرامي 2" بطولة رانيا يوسف، بيومي فؤاد، رنا رئيس، أحمد داش، كارولين عزمي، محمد جمعة، من تأليف أحمد فوزي صالح وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج أمير شوقي.