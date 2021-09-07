خالد يوسف يحكي لأول مرة قصة تصويره ثورة 30 يونيو.. ماذا حدث في الهليكوبتر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

كشف المخرج خالد يوسف، عن تصويره مشاهد احتشاد المصريين ضد نظام الإخوان بالميادين في ثورة 30 يونيو 2013.

أضاف يوسف، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" عبر قناة "mbc مصر"، "الناس فاكرة أن الجيش جابني عشان أصور في 30 يونيو، وده مش صحيح، أنا اللي طلبت، وفي 25 يناير كمان أنا اللي طلبت من الشئون المعنوية وقولتلهم أرجوكم طلعوني على طيارة أصور بغض النظر عن موقفكم من هذه الحركة لأن ده تاريخ مصر ولازم أصوره كويس عشان الأجيال الجاية والتاريخ، قالولي إحنا بنصور يا أستاذ خالد ورفضوا".

تابع: "في 30 يونيو لما طلبت قالولي اتفضل، الناس فاهمة إني كُلّفت، أنا مش عسكري عشان أُكلّف، فأنا اللي طلبت في 30 يونيو، وأنا اللي روحت صورت، قولتلهم أرجوكم نصور بكاميراتنا وهجيب أحسن مصورين وأحسن كاميرات، قالولي اتفضل صوّر، ولما كنت فوق مكنتش مصدق خالص".

وردا على سؤال الإعلامي عمرو أديب "كانت مشاعرك إيه وأنت في الهليكوبتر وبتصور 30 يونيو؟"؛ قال خالد يوسف: "مكنتش مصدق تماما.. وأنا في الطائرة كنت على اتصال بقيادات ميدان التحرير، وكنت ماسك التليفون وبكلمهم وبزعق، لأن الليزر اللي كان معاهم كان مبوظ الصورة، كنت بقولهم خلوهم يطفوا الليزر، وكأن الموجودين دول هياخدوا تعليمات، وكانوا يضحكوا لأني بدي أمر وكأني بخرج مشهد".

وأكد يوسف، أن المشاهد الحقيقية التي صوّرها في ثورة 30 يونيو 2013 لم تُذاع بعد، موضحا: "هناك ملحمة كانت موجودة في قرى مصر، غير وسط البلد والقاهرة والإسكندرية، إحنا كنا بنطلع من القاهرة للإسكندرية، وإحنا رايحين إسكندرية نمسح كل قرى الدلتا في طريقنا، وبعدين نروح من القاهرة للصعيد ونعدي في الطريق على كل قرى الصعيد، ومنه إلى مدن القناة، وهكذا".

تابع: "لما كنا بنعدي على قرية كان الطيار يقولنا دي قرية كذا وتعداد سكانها كذا، كنا بنلاقيهم بالأعلام في الشارع بالقرى، دي مشاهد لم تُذاع، لم يذاع غير مشاهد لميدان التحرير والاتحادية، فلما يكلموني عن الأعداد وإني زوّرت فالحقيقة إنهم شافوا أقل أعداد، لو حصروا الناس اللي كانوا موجودين في القرى هيعرفوا أنهم أكثر من 30 مليون، عمالين يقولوا إن زودتهم بالفوتوشوب، وده غباء لأن الكلام ده عايز شهور وإحنا كنا بنصور ونذيع على الهواء، ده عشان تعمل كادر واحد هتاخد وقت كبير، القرى كانت الـ5 أو 10 آلاف في الشوارع، وتقولي مكنتش ثورة؟!".

ويعد هذا هو الظهور الإعلامي الأول لخالد يوسف بعد عودته إلى مصر.